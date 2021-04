Malika: cacciata di casa perchè lesbica ospite al Costanzo Show (Di mercoledì 28 aprile 2021) Malika Chalhy, approda nel salotto televisivo del Maurizio Costanzo Show per raccontare la sua storia. La ragazza di Castelfiorentino non può rientrare in casa da tre mesi perchè cacciata dai suoi genitori dopo avergli confessato di essersi innamorata di una donna. Malika Chalhy: “Ai miei genitori dico fatevi aiutare” “Ai miei gentori dico: fatevi aiutare, chiedete aiuto”. Esordisce così la ventiduenne toscana al fianco di Tommaso Zorzi ormai ospite fisso di Maurizio Costanzo. La vicenda della giovane ha suscitato un forte clamore mediatico. Si inserisce tra il recente episodio di violenza verso due ragazzi gay a Roma vittime di violenza perchè si baciavano e il dibattito aperto sull’ approvazione del disegno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)Chalhy, approda nel salotto televisivo del Maurizioper raccontare la sua storia. La ragazza di Castelfiorentino non può rientrare inda tre mesidai suoi genitori dopo avergli confessato di essersi innamorata di una donna.Chalhy: “Ai miei genitori dico fatevi aiutare” “Ai miei gentori dico: fatevi aiutare, chiedete aiuto”. Esordisce così la ventiduenne toscana al fianco di Tommaso Zorzi ormaifisso di Maurizio. La vicenda della giovane ha suscitato un forte clamore mediatico. Si inserisce tra il recente episodio di violenza verso due ragazzi gay a Roma vittime di violenzasi baciavano e il dibattito aperto sull’ approvazione del disegno ...

