Malagò |  «Superlega? Tra qualche anno potrebbe concretizzarsi»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente del Coni, Giovanni, sarà ospite questa sera di ‘Restart‘, in onda questa sera su Rai2. Filtrano alcune anticipazioni, in particolare sulla, a proposito della quale,ha dichiarato: “Non mi sentirei di garantire né di escludere che magari tra, non credo prima, tutto questo possa. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive. Durante la pandemia, prima che ricominciasse il campionato, mi ero permesso di dire che il calcio dovesse ripartire, sennò saltava il banco, ma anche che si doveva approfittare di quel momento per rivedere alcuni contratti assolutamente esagerati”. L'articolo ilNapolista.

