Mafia: Fiammetta Borsellino, 'nella sentenza trattativa c'è una menzogna su mio padre' (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

alilanza79 : Ha ragione Fiammetta Borsellino a mostrarsi diffidente verso Avola, una ricostruzione che esclude altri livelli nel… - BlowbackFranz : RT @La7tv: #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lui, so che mio… - docst : RT @margotten78: Su La7 si parla di mafia come non se ne parlava da decenni. Grandissima trasmissione con Mentana, Santoro, Purgatori e un… - fansmentana : RT @margotten78: Su La7 si parla di mafia come non se ne parlava da decenni. Grandissima trasmissione con Mentana, Santoro, Purgatori e un… - docst : RT @PuroVicini: La rabbia, la passione e la voglia di Verità di una donna, figlia, Palermitana. #Fiammetta grazie perché fornisci una lettu… -