Mafia: Fiammetta Borsellino, 'i magistrati di allora non hanno indagato bene' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "I magistrati di allora dovevano indagare bene ma non lo hanno fatto". E' la denuncia di Fiammetta Borsellino intervenuta questa sera allo speciale Mafia di Mentana su La7. "Ci sono una serie di eventi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi di vita di mio padre - dice - all'interno della Procura di Palermo retta da Pietro Giammanco. Elementi che dovevano dare adito a sviluppi investigativi, soprattutto nei primi dieci anni, che sono cruciali ma volutamente si è guardato altrove". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "Ididovevano indagarema non lofatto". E' la denuncia diintervenuta questa sera allo specialedi Mentana su La7. "Ci sono una serie di eventi checaratterizzato gli ultimi mesi di vita di mio padre - dice - all'interno della Procura di Palermo retta da Pietro Giammanco. Elementi che dovevano dare adito a sviluppi investigativi, soprattutto nei primi dieci anni, che sono cruciali ma volutamente si è guardato altrove".

Advertising

La7tv : #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lu… - TV7Benevento : Mafia: Fiammetta Borsellino, 'i magistrati di allora non hanno indagato bene'... - SardoResiliente : RT @La7tv: #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lui, so che mio… - Fusillide : RT @La7tv: #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lui, so che mio… - giu_alessi : RT @La7tv: #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lui, so che mio… -