Mafia: ex killer Avola, 'sono l'ultima persona che ha visto Borsellino negli occhi, poi diedi segnale' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "Io posso dire che c'ero e sono uno degli esecutori materiale della strage di via D'Amelio. E sono l'ultima persona che ha visto lo sguardo di Paolo Borsellino prima di dare il segnale per l'esplosione". Lo ha detto l'ex killer Maurizio Avola intervistato da Michele Santoro nello speciale di Mentana sulla Mafia su La7. "Borsellino scende dalla macchina e lascia lo sportello aperto - dice Avola - Io mi fermo, mi giro e lo guardo, mi accendo una sigaretta. Lo guardo, mi giro e faccio il segnale, verso il furgone a Giuseppe Graviano e vado a passo elevato - dice Avola - Mi da 12 secondi per allontanarmi. Ho avuto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - "Io posso dire che c'ero euno degli esecutori materiale della strage di via D'Amelio. El'che halo sguardo di Paoloprima di dare ilper l'esplosione". Lo ha detto l'exMauriziointervistato da Michele Santoro nello speciale di Mentana sullasu La7. "scende dalla macchina e lascia lo sportello aperto - dice- Io mi fermo, mi giro e lo guardo, mi accendo una sigaretta. Lo guardo, mi giro e faccio il, verso il furgone a Giuseppe Graviano e vado a passo elevato - dice- Mi da 12 secondi per allontanarmi. Ho avuto la ...

Advertising

russotweet : RT @russotweet: #Specialemafia da non perdere su @La7tv con #mentana, @andreapurgatori, #FiammettaBorsellino, #MicheleSantoro e @DiPietroAn… - BELLUCCIANGELO : @sonia172505 Questa sera è tutta dedicata alla mafia. C'è Santoro che ha intervistato un killer di mafia - TV7Benevento : Mafia: ex killer Avola, 'sono l'ultima persona che ha visto Borsellino negli occhi, poi diedi segnale'... - epicampania : RT @russotweet: #Specialemafia da non perdere su @La7tv con #mentana, @andreapurgatori, #FiammettaBorsellino, #MicheleSantoro e @DiPietroAn… - eoraonline : RT @russotweet: #Specialemafia da non perdere su @La7tv con #mentana, @andreapurgatori, #FiammettaBorsellino, #MicheleSantoro e @DiPietroAn… -