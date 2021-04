Mafia: Di Pietro, 'Borsellino ucciso per quello che aveva programmato di fare' (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #specialimentana @DiPietroAnt è testimone diretto di quello che successe all'inizio degli anni '90, le connessioni… - TV7Benevento : Mafia: Di Pietro, 'Borsellino ucciso per quello che aveva programmato di fare'... - TV7Benevento : Mafia: Di Pietro, 'c'era un progetto di morte su di me'... - La7tv : #specialimentana Le rivelazioni di @DiPietroAnt sulla strage di via D'Amelio: 'C'era il progetto di un attentato co… - WalterTesta : Speciale mafia sulla La7 con Mentana è il riesumato Sant’oro ospiti Di Pietro e la figlia di Borsellino con Di Piet… -