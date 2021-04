“Ma si vergogni!”. Cartabianca, Massimo Galli perde le staffe in diretta. L’imbarazzo di Bianca Berlinguer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aspro botta e risposta tra Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. A CartaBianca si parla di vaccini e riaperture in zona gialla, ma le opinioni sono a dir poco contrastanti. Inizia Bonaccini che dichiara a Bianca Berlinguer: “L’Unione Europea ha perso un’occasione, le multinazionali hanno compiuto un mezzo capolavoro nel produrre i vaccini ma sono state vergognose quando non hanno rispettato gli accordi sottoscritti”. E ancora: “Se avessimo ricevuto le dosi dovute, parleremmo di un’altra situazione. Entro fine giugno devono arrivare 50 milioni di dosi e altre 80 milioni di dosi: se questo verrà rispettato, ci sono i vaccini per tutti gli italiani. Abbiamo riaperto con poche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aspro botta e risposta tra Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e il professor, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Asi parla di vaccini e riaperture in zona gialla, ma le opinioni sono a dir poco contrastanti. Inizia Bonaccini che dichiara a: “L’Unione Europea ha perso un’occasione, le multinazionali hanno compiuto un mezzo capolavoro nel produrre i vaccini ma sono state vergognose quando non hanno rispettato gli accordi sottoscritti”. E ancora: “Se avessimo ricevuto le dosi dovute, parleremmo di un’altra situazione. Entro fine giugno devono arrivare 50 milioni di dosi e altre 80 milioni di dosi: se questo verrà rispettato, ci sono i vaccini per tutti gli italiani. Abbiamo riaperto con poche ...

ant_ior : Il politico (in)segue il consenso. Il professore, la scienza. E' fin troppo chiaro come siamo ridotti, in Italia.… - fioranialex : #GALLI CONTRO #BONACCINI! SI VERGOGNI MI TRATTA DA POLITICO! #cartabianca #Berlinguer ... - GustavoMichele6 : Tutta la differenza tra un bravo politico - bravo anche a racccontare balle in grado di provocare molti morti - e u… - Mauro73432329 : - JackBalle4 : L'arroganza di @sbonaccini mi ricorda quella di Mr Bean, non mi piace #Cartabianca, Massimo Galli contro il gover… -