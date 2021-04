Advertising

La7tv : #lariachetira @PBersani: 'L'identità del #M5S è sempre stata di radicalismo civico, ambientale, transizione tecnolo… - TV7Benevento : M5S: Bersani, 'Conte può essere traghettatore, Grillo? Ha sbagliato'... - RenatoSouvarine : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani: 'L'identità del #M5S è sempre stata di radicalismo civico, ambientale, transizione tecnologica e una mo… - Franciscktrue : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani: 'L'identità del #M5S è sempre stata di radicalismo civico, ambientale, transizione tecnologica e una mo… - lageloni : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani: 'L'identità del #M5S è sempre stata di radicalismo civico, ambientale, transizione tecnologica e una mo… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Bersani

Metro

... Renzi e Zingaretti fiorisse l'amore, Grillo veniva accusato di ripetere slogan fascisti, di gestire il partito in modo non democratico, di "andare a braccetto con CasaPound" (, Franceschini?)?...SONDAGGI/ LA LEGA PERDE QUASI UN PUNTO, GUADAGNANO FDI ELa Lega di Matteo Salvini è ancora il primo partito italiano con il 21.1% ma questa settimana ...1 di Roberto Speranza e Pierluigisi ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Grillo ha sbagliato però il processo politico è più profondo. C'è questo percorso verso una maturità di un Movimento che è nato da pochi anni e Conte può essere il traghet ...Il Grillo ducesco: un enorme problema per Enrico Letta. È antipatico il giochino per cui occorre sempre dare del fascista a qualcuno. Fa parte di una ...