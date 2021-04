L’ultima trovata del governo: a scuola d’estate “per recuperare lezioni e socialità” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel caos generale in cui versa il settore dell’istruzione da ormai oltre un anno, con il nuovo ministro Patrizio Bianchi parso appena più consapevole della situazione rispetto alla pessima Lucia Azzolina, succede anche di trovarsi di fronte idee geniali come L’ultima balenata nella mente degli esponenti del governo Draghi: mandare a scuola i ragazzi anche d’estate. Sì, avete letto bene, sfruttare i mesi compresi tra giugno e agosto per recuperare ore di lezione perdute nel corso dell’ultimo anno, con 500 milioni di euro pronti a essere distribuiti agli istituti in base al numero di alunni iscritti. Il Piano Estate, illustrato dall’esecutivo, prevederà laboratori, attività incentrate su arte, musica e sport, percorsi sulla legalità e sulla necessità di difendere l’ambiente. Con l’obiettivo, spiegato ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel caos generale in cui versa il settore dell’istruzione da ormai oltre un anno, con il nuovo ministro Patrizio Bianchi parso appena più consapevole della situazione rispetto alla pessima Lucia Azzolina, succede anche di trovarsi di fronte idee geniali comebalenata nella mente degli esponenti delDraghi: mandare ai ragazzi anche. Sì, avete letto bene, sfruttare i mesi compresi tra giugno e agosto perore di lezione perdute nel corso dell’ultimo anno, con 500 milioni di euro pronti a essere distribuiti agli istituti in base al numero di alunni iscritti. Il Piano Estate, illustrato dall’esecutivo, prevederà laboratori, attività incentrate su arte, musica e sport, percorsi sulla legalità e sulla necessità di difendere l’ambiente. Con l’obiettivo, spiegato ...

infoitcultura : Chiara Ferragni colpisce ancora, l’ultima trovata è a portata di tutti - favelit : @LuisaSimone10 @Nicosig1997 In tv andava la canzone di Tiziano ferro accetto miracoli che dice “e ho cambiato anche… - miri98777876 : Penso sia evidente che Nicoletta sia l'ultima trovata di #CanYaman per espiare la propria colpa di aver cancellato… - luragiuseppe : RT @cergi01: @Rinaldi_euro Il Nutriscore è l'ultima trovata della grande industria alimentare europea per fare passare come sana la robacci… - fr_3nesia : @crudeliav l'ultima volta che ho studiato lì un tipo mi ha trovata su instagram, mi ha fatto una foto dallo schermo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima trovata Drink chiamati come i vaccini, l’ultima trovata a Napoli per esorcizzare il Covid Il Riformista