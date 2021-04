Ludovico Einaudi | la sua musica in Nomadland e The Father | le parole dei registi VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La colonna sonora del filmè una delle più apprezzate degli ultimi anni: alla scoperta delle musiche diÈ ladiche accompagna il film didi Chloé Zhao, vincitore di 3 premi Oscar come miglior film, migliore attrice protagonista, miglior regia e acclamato come uno dei più belli degli ultimi anni, insieme a The. Che a sua volta ha ricevuto due Oscar: uno come miglior attore protagonista – Anthony Hopkins – e un altro come miglior sceneggiatura non originale. “È un segno meraviglioso – ha dichiarato il pianista e compositore – chee The, due bellissimi film indipendenti che parlano di temi importanti e profondi, siano stati premiati con ...