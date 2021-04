Luca: nuovo trailer per il film Pixar (Di mercoledì 28 aprile 2021) È stato rilasciato un nuovo trailer promozionale per Luca, il film Pixar in uscita su Disney+ il prossimo 18 Giugno Il prossimo 18 Giugno verrà rilasciato sulla piattaforma streaming Disney+ Luca, film d’animazione Pixar diretto da Enrico Casarosa e ambientato in terra ligure, a Portorosso, un piccolo paese nelle Cinque Terre. La storia racconterà le vicende del tredicenne Luca Paguro e del suo amico del cuore Alberto Scorfano, due ragazzini che nascondono un enorme segreto: sono infatti delle creature marine provenienti dal mondo sottomarino che sulla Terra assumono sembianze umane. Qui imparano le regole degli esseri umani, trascorrendo le loro giornate tra giri in scooter, nuoto, pasta e gelato. Oggi è stato rilasciato un ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021) È stato rilasciato unpromozionale per, ilin uscita su Disney+ il prossimo 18 Giugno Il prossimo 18 Giugno verrà rilasciato sulla piattaforma streaming Disney+d’animazionediretto da Enrico Casarosa e ambientato in terra ligure, a Portorosso, un piccolo paese nelle Cinque Terre. La storia racconterà le vicende del tredicennePaguro e del suo amico del cuore Alberto Scorfano, due ragazzini che nascondono un enorme segreto: sono infatti delle creature marine provenienti dal mondo sottomarino che sulla Terra assumono sembianze umane. Qui imparano le regole degli esseri umani, trascorrendo le loro giornate tra giri in scooter, nuoto, pasta e gelato. Oggi è stato rilasciato un ...

