Luca Nisco | il rider licenziato perché ha strappato un biglietto che inneggiava al Duce

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è unche lavorava per Winelivery, la piattaforma che permette di recapitare vino a casa. Beneventano trapiantato a Bologna, il 25 aprile è statodall’aziendahaund’accompagnamento a due bottiglie di vinoal due. Nelc’era scritto: “In questo giorno di lutto che il nostropossa guidare da lassù la rinascita”. E lui? “Appena arrivato al domicilio, davanti alla signora che doveva ricevere l’ordine, ho preso ile l’ho”, racconta al Resto del Carlino. Il giorno dopo la piattaforma che trova i corriere per Winelivery scrive a: “Buongiorno ...

LA NOTIZIA

è un rider che lavorava per Winelivery, la piattaforma che permette di recapitare vino a casa. Beneventano trapiantato a Bologna, il 25 aprile è stato licenziato dall'azienda perché ha ...Lo racconta lo stesso protagonista, il rider, 30 anni, alla stampa locale. L'episodio Da febbraiolavorava per conto di Winelivery, piattaforma specializzata nelle consegne a ...Il rider di Winelivery, 30 anni, ha strappato il bigliettino con la dedica fascista inneggiante al Duce davanti agli occhi della destinataria ...Bologna – Una storia destinata a far discutere. Quella di Luca Nisco, trentenne di Pietrelcina, che lavora a Bologna come rider. Luca operava per conto di Winelivery, la piattaforma che permette di re ...