Lorella Boccia in Dolce Attesa! La Prima Foto Con il Pancione!

(Di mercoledì 28 aprile 2021), ex allieva di Amici ed ora ballerina professionista e conduttrice, ha annunciato fatto un annuncio importante! Di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli! Cicogna pere il marito Niccolò Presta che annunciano di aspettare il loro primo figlio. Dopo quattro anni di fidanzamento e il matrimonio arrivato a giugno 2019, la coppia è adesso in attesa di accogliere un bebè. I due già qualche tempo fa si erano detti desiderosi di allargare la famiglia e finalmente il loro sogno si è avverato. Ancora presto per sapere se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, laha pubblicato pochissimo fa unasu instagram che fa bene agli occhi e al cuore, soprattutto dei suoi oltre 661 mila followers. Nel post pubblicato sui social, si vede una bellissima ...

L'abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, doveè stata l'allieva del talent. Ballerina di grande talento, ha fin dall'inizio del suo percorso mostrato la sua arte, esibendosi in performance che hanno colpito l'attenzione dei ...è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi il lieto evento fino a quando, come ora, non ...I tantissimi fan di Amici di Maria de Filippi sono felicissimi dopo aver appreso della gravidanza della ballerina.Lorella Boccia incinta: la bella e brava conduttrice e ballerina ex concorrente di Amici aspetta un figlio da Niccolò Presta.