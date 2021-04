Lombardia | torna concorso ' Lombardia 2030 Il futuro ha la tua voce' 2

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Con riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agendadell'Onu, le tematiche dei video dovranno riguardare a scelta dell'autore l'inclusione sociale, il gender gap, lo sviluppo occupazionale, la formazione, l'innovazione e la sostenibilità. Il totale dei premi previsti dalammonterà a 45mila euro. "Il duplice obiettivo del- spiega l'assessore - è offrire ai nostri giovani nuovi spazi e modalità inedite per esprimersi e coinvolgerli attivamente nella stesura in corso della legge regionale che li riguarderà direttamente. Per questo invito tutti i giovani lombardi a sottoporci quanti più contenuti possibili. L'aspetto che più mi sta a cuore, e che sta alla base di iniziative come queste - conclude Bolognini -, è coinvolgere i nostri ragazzi nella costruzione del...

Per questo bisogna saperli ascoltare, far loro capire che possono essere pienamente partecipi del progetto e stimolarli ad aiutarci a far crescere con loro anche la nostra amata Lombardia".