Lombardia: Magoni: 'al via 'demo', bando da 800mila euro a sostegno della creatività' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr.(Adnkronos) - È stato pubblicato sul burl il bando 'demo-iniziative ed eventi di design e moda'. La misura, approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dall'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, intende sostenere progetti in grado di valorizzare il sistema creativo lombardo del design e della moda come fattore di attrattività del territorio. Due le finestre temporali previste per la presentazione delle domande: la prima si aprirà alle ore 10 del 5 maggio 2021 e terminerà alle ore 12 del 12 agosto 2021. Potranno essere presentati progetti relativi ad iniziative ed eventi da svolgersi tra il 3 agosto 2021 e il 10 novembre 2021. La seconda finestra aprirà alle ore 10 del 17 maggio 2021 e chiuderà alle ore 12 del 2 agosto 2022. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr.(Adnkronos) - È stato pubblicato sul burl il-iniziative ed eventi di design e moda'. La misura, approvata dalla Giunta regionale, su proposta dall'assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Lara, intende sostenere progetti in grado di valorizzare il sistema creativo lombardo del design emoda come fattore di attrattività del territorio. Due le finestre temporali previste per la presentazione delle domande: la prima si aprirà alle ore 10 del 5 maggio 2021 e terminerà alle ore 12 del 12 agosto 2021. Potranno essere presentati progetti relativi ad iniziative ed eventi da svolgersi tra il 3 agosto 2021 e il 10 novembre 2021. La seconda finestra aprirà alle ore 10 del 17 maggio 2021 e chiuderà alle ore 12 del 2 agosto 2022. ...

TV7Benevento : Lombardia: Magoni: 'al via 'demo', bando da 800mila euro a sostegno della creatività' (2)... - TV7Benevento : Lombardia: Magoni: 'al via 'demo', bando da 800mila euro a sostegno della creatività'... - quibresciait : Bit-Digital, Magoni: “Segnale di rinascita per l’intero settore” - (red.) Si apre domenica 9 maggio la nuova versio… - VivereMilano : Turismo, assessore Magoni: in arrivo 34 milioni per le imprese della neve - oglioponews : Lombardia, Magoni: 'Passo avanti su qualità artigiana' -