L' occasione mancata di ItsArt | la Netflix della cultura

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il suo obiettivo era promuovere con una piattaforma a pagamento pubblica eventi e iniziative del settore, finora impediti dalla pandemia. Ma a un anno dall'annuncio, il «palcoscenico virtuale» di Italy is Art resta desolatamente vuoto. Che non potesse avere lo stesso successo di, lo avevano capito tutti fin da subito. Ma che dopo un anno dall'annuncio non fosse ancora partito nulla, rappresenta una delusione per molti. Specie per chi contava di raggranellare qualcosa in tempi di magra, dovuti alla pandemia. La cosiddetta «» è ancora ferma. Da ricercare alla voce «buone intenzioni». Il progetto si pone l'obiettivo ambizioso di sostenere il settoree dello spettacolo attraverso la vendita di spettacoli on demand. Come, ...