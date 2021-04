LND Sicilia, l’annuncio di Morgana: “Ok tamponi anti Covid gratuiti per gli atleti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) tamponi gratuiti per le società dilettantistiche in Sicilia. Attraverso una nota, il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti Sandro Morgana ha comunicato - come più volte anticipato attraverso i canali media e social - che è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Assessorato regionale alla Salute, l’Assessorato regionale al Turismo e Sport e il CONI Sicilia, riguardo la gratuità dei tamponi da sottoporre agli atleti prima delle gare."Altresì il Presidente si compiace dell’importante risultato ottenuto circa la prevenzione e contenimento del rischio di contagio da Covid-19", si legge. I test rapidi saranno effettuati entro le 72 ore prima ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021)per le società dilettstiche in. Attraverso una nota, il presidente del Comitato Regionaledella Lega Nazionale DilettSandroha comunicato - come più voltecipato attraverso i canali media e social - che è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Assessorato regionale alla Salute, l’Assessorato regionale al Turismo e Sport e il CONI, riguardo la gratuità deida sottoporre agliprima delle gare."Altresì il Presidente si compiace dell’importante risultato ottenuto circa la prevenzione e contenimento del rischio di contagio da-19", si legge. I test rapidi saranno effettuati entro le 72 ore prima ...

