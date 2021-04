Livorno | maxi sequestro di passata Petti etichettata come “prodotto 100% toscano” | ma non è pomodoro italiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Circa 4.475 tonnellate disono state sequestrate negli stabilimentidi Venturina Terme e Campo alla Croce di Campiglia Marittima, in provincia di. Stando a quanto rivela una nota del Comando tutela Agroalimentare dei carabinieri, le passate prelevate erano già state etichettate”, ma in realtà si tratterebbe di concentrato diestero miscelato a dosati quantitativi di pomodori italiani. Un duro colpo per un’azienda che si è sempre vantata dei suoi prodotti completamente autoctoni. Il valore commerciale dei beni sequestrati sarebbe di circa 3 milioni di euro, 3.500 tonnellate di conserve diin bottiglie, vasi di vetro, barattoli, pacchi e bricks, destinate alla grande ...

Il Fatto Quotidiano

... nella provincia di, e che nei suoi claim si vanta di usare solo 100% Pomodoro Toscano. @Petti Ma, stando a questosequestro, non è così. Come si legge nella nota del Comando tutela ...... è avvenuto presso il deposito della Italian food SPA - del Gruppo Petti, azienda conserviera che si trova a Venturina Terme e Campo alla Croce di Campiglia Marittima (). Sei le persone ...Oltre 4 mila tonnellate di conserve e semilavorati di pomodoro sequestrate. È questo l’esito dell’Operazione Scarlatto condotta dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare nello stabilimento produtti ...Per gli investigatori, il prodotto veniva però realizzato utilizzando rilevanti percentuali variabili di pomodoro concentrato extra Ue miscelato a dosati quantitativi di semilavorati di pomodoro itali ...