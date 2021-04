Livorno | 25enne fugge dalla polizia e muore annegato nel fiume

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 28 aprile 2021) . Fares aveva 25 anni ed è mortoneldopo aver cercato di scappare da un controllo della. Non è ancora stata chiarita la dinamica dei fatti, ma secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe caduto in acqua e non ne è più uscito. Gli amici chiedono giustizia e lamentano violenze da parte degli agenti durante i controlli. Fares aveva 25 anni ed era nato in Tunisia. Abitava però da tempo a. La stazione San Marco in via delle Cateratte era diventata la sua casa, in attesa di avere il lavoro che gli era stato promesso. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile il suo corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco a quattro metri di profondità nel Fosso Reale. Intorno alle 23.30 una pattuglia diavrebbe provato a fermare ilproprio nei pressi della ...