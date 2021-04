LIVE PSG-Manchester City, Champions League in DIRETTA: Mbappé vuole scatenarsi, Kean troverà spazio? (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale PSG-Manchester City, semifinale d’andata di Champions League 2020/21, Mbappe sfida la squadra di Pep Guardiola. Pochettino sceglie il tridente Neymar, Mbappè (non al meglio) e Di Maria nel suo 4-3-3 con Kean e Icardi che partiranno dalla panchina, mentre a centrocampo Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti giocheranno come titolari. In porta Keylor Navas recupera, difesa a quattro composta dall’ex romanista Florenzi a destra, Marquinhos che dovrebbe aver risolto i problemi fisici che lo attanagliano, Kimpembe e Kurzawa. Kehrer e Diallo andranno in panchina. Guardiola dovrebbe confermare Foden come falso nove, lasciando i soliti Bernardo Silva e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale PSG-, semifinale d’andata di2020/21, Mbappe sfida la squadra di Pep Guardiola. Pochettino sceglie il tridente Neymar, Mbappè (non al meglio) e Di Maria nel suo 4-3-3 cone Icardi che partiranno dalla panchina, mentre a centrocampo Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti giocheranno come titolari. In porta Keylor Navas recupera, difesa a quattro composta dall’ex romanista Florenzi a destra, Marquinhos che dovrebbe aver risolto i problemi fisici che lo attanagliano, Kimpembe e Kurzawa. Kehrer e Diallo andranno in panchina. Guardiola dovrebbe confermare Foden come falso nove, lasciando i soliti Bernardo Silva e ...

Advertising

PSGInMyBlood : RT @Calciodiretta24: PSG – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - PSGInMyBlood : RT @Fantacalciok: PSG – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : PSG – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : PSG – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - KCJR_kickboxing : Sono Live Su Twitch: FIFA 21 PRO CLUB COPPA ONLINE PARÌ SAN GENNAR (PSG) SUPER TEAM????????? #twitch #FIFA21 #redbull… -