LIVE PSG-Manchester City 1-0, Champions League in DIRETTA: Marquinhos sigla la rete del vantaggio! (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Lotta il PSG a centrocampo, Verratti ruba palla a Rodri. 19? PALO! Bernardo Silva in spaccata su cross di Cancelo trova il palo esterno. 17? Psg che prima della rete aveva impegnato Ederson sempre con una conclusione di Neymar. 15? Gooooooooooooooooooooool, Marquinhossssssssssssssssssss, palla meravigliosa di Di Maria che calcia un corner per la testa di Marquinhos che non sbaglia, PSG-Manchester City 1-0. 13? Mahrez fermato da Bakker sulla fascia destra. 11? Lancio lungo per Mbappe, blocca tutto Ederson. 9? Partita che ancora non si sblocca tatticamente, PSG attento in fase difensiva. 7? Manchester City senza una vera punta, Gundogan in questo momento occupa lo spazio offensivo. 5? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Lotta il PSG a centrocampo, Verratti ruba palla a Rodri. 19? PALO! Bernardo Silva in spaccata su cross di Cancelo trova il palo esterno. 17? Psg che prima dellaaveva impegnato Ederson sempre con una conclusione di Neymar. 15? Gooooooooooooooooooooool,sssssssssssssssssss, palla meravigliosa di Di Maria che calcia un corner per la testa diche non sbaglia, PSG-1-0. 13? Mahrez fermato da Bakker sulla fascia destra. 11? Lancio lungo per Mbappe, blocca tutto Ederson. 9? Partita che ancora non si sblocca tatticamente, PSG attento in fase difensiva. 7?senza una vera punta, Gundogan in questo momento occupa lo spazio offensivo. 5? ...

Advertising

SkySport : ?? PARIS-MANCHESTER CITY ?? Champions League - semifinale d'andata ????? PROBABILI FORMAZIONI ? - BoglioniNoel : Regarder PSG Manchester City streaming live PSG vs Manchester City streaming direct - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inizia PSG-Manchester City: segui il LIVE ? #PSGMCI Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - nairaland : UCL: PSG Vs Manchester City 1 - 0 - (Live) - niyitabiti : UCL: PSG Vs Manchester City 1 – 0 – (Live) -