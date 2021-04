LIVE PSG-Manchester City 0-0, Champions League in DIRETTA: ci prova Neymar! (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Mahrez fermato da Bakker sulla fascia destra. 11? Lancio lungo per Mbappe, blocca tutto Ederson. 9? Partita che ancora non si sblocca tatticamente, PSG attento in fase difensiva. 7? Manchester City senza una vera punta, Gundogan in questo momento occupa lo spazio offensivo. 5? Canovaccio tattico chiaro, Manchester City che comanda il gioco mentre il PSG si lancia in contropiede. 3? Neymar con il sinistro non impegna Ederson da buona posizione. 1? Inizia la partita! 20.58 Inno della Champions League in corso, tra poco si parte. 20.55 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match! 20.52 Entrambe le squadre hanno superato un’avversaria tedesca ai quarti di questa edizione: il Paris si è preso una piccola ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Mahrez fermato da Bakker sulla fascia destra. 11? Lancio lungo per Mbappe, blocca tutto Ederson. 9? Partita che ancora non si sblocca tatticamente, PSG attento in fase difensiva. 7?senza una vera punta, Gundogan in questo momento occupa lo spazio offensivo. 5? Canovaccio tattico chiaro,che comanda il gioco mentre il PSG si lancia in contropiede. 3? Neymar con il sinistro non impegna Ederson da buona posizione. 1? Inizia la partita! 20.58 Inno dellain corso, tra poco si parte. 20.55 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match! 20.52 Entrambe le squadre hanno superato un’avversaria tedesca ai quarti di questa edizione: il Paris si è preso una piccola ...

Advertising

Nbctv_com3 : PSG vs Manchester City Live PSG vs Manchester City Steream Live Here >>> @Nbctv_com3 (zddwsdxc) - calciomercatoit : ?? GOOOOL! #PSG in vantaggio al 15' con il colpo di testa di #Marquinhos #PSGCity 1-0 LIVE - nairaland : UCL: PSG Vs Manchester City 0 - 0 - (Live) - CliqNigeria : Live Stream: PSG vs Man City - 2021 UCL #PSGMCI - KOJOINVOICE1 : RT @SkySport: Inizia PSG-Manchester City: segui il LIVE ? #PSGMCI Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL -