LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: in fuga Ulissi, Boaro e Conca (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 I corridori hanno 3’47” di vantaggio sul gruppo principale. 13.58 In corso una fuga con sei uomini ed addirittura tre italiani. All’attacco Filippo Conca (Lotto Soudal), Joel Suter (Switzerland), Manuele Boaro (Astana Premier Tech), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Thymen Arensen (DSM) e Rob Power (Qhubeka-Assos). 13.56 La frazione è già partita: i corridori hanno superato il primo GPM di giornata, quello di La Rasse. 13.52 Il tutto per bene 2200 metri di disLIVEllo totale e nove salite. Attenzione soprattutto al circuito finale da percorrere quattro volte, e che presenta due strappi, ossia Produit e Chamoson, con pendenze superiori al 10%. Anche se non è da escludere un possibile arrivo allo sprint, data la lontananza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 I corridori hanno 3’47” di vantaggio sul gruppo principale. 13.58 In corso unacon sei uomini ed addirittura tre italiani. All’attacco Filippo(Lotto Soudal), Joel Suter (Switzerland), Manuele(Astana Premier Tech), Diego(UAE Team Emirates), Thymen Arensen (DSM) e Rob Power (Qhubeka-Assos). 13.56 La frazione è già partita: i corridori hanno superato il primo GPM di giornata, quello di La Rasse. 13.52 Il tutto per bene 2200 metri di disllo totale e nove salite. Attenzione soprattutto al circuito finale da percorrere quattro volte, e che presenta due strappi, ossia Produit e Chamoson, con pendenze superiori al 10%. Anche se non è da escludere un possibile arrivo allo sprint, data la lontananza ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: giornata per Hirschi e Sagan - #Romandia #tappa #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : Giornata aperta a più scenari oggi al Tour de Romandie: segui la prima tappa in diretta con noi #TDR2021 - umberto_martini : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… - destefanoaless : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… - infoitsport : LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: giornata nervosa in circuito. Produit e Chamoson i punti nevralgici -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro Sport: una bici di Bartali all'asta, costa 60.000 euro Il Giro d'Italia di ciclismo si avvicina a grandi passi e si torna a parlare di cimeli che ricordano le ... che verranno assegnati in modalità internet live il prossimo 6 maggio, ossia due giorni prima ...

Concertone del Primo Maggio: piazza vuota e star on line Vasco e Zucchero 'Vi abbracciamo' ... è stato il turno di Zucchero, annunciato con filmati di repertorio di alcune sue performance live ...lo studio di Ambra con la quale ha parlato della quarantena ('per uno come me che è sempre in giro è ...

LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: giornata per Hirschi e Sagan OA Sport LIVE Primavera Torino-Empoli 0-4 (81'), il Toro non gioca più SECONDO TEMPO 36' GOL EMPOLI! Bella girata di Lipari, lasciato comunque troppo solo. 4-0 per i toscani. 35' Dentro Lombardi e Fazzini per l'Empoli. 34' Corner per il Torino, ...

Sport: una bici di Bartali all'asta, costa 60.000 euro Il Giro d'Italia di ciclismo si avvicina a grandi passi e si torna a parlare di cimeli che ricordano le grandi imprese del passato. Tra i lotti più preziosi e costosi sul sito astebolaffi. (ANSA) ...

Ild'Italia di ciclismo si avvicina a grandi passi e si torna a parlare di cimeli che ricordano le ... che verranno assegnati in modalità internetil prossimo 6 maggio, ossia due giorni prima ...... è stato il turno di Zucchero, annunciato con filmati di repertorio di alcune sue performance...lo studio di Ambra con la quale ha parlato della quarantena ('per uno come me che è sempre inè ...SECONDO TEMPO 36' GOL EMPOLI! Bella girata di Lipari, lasciato comunque troppo solo. 4-0 per i toscani. 35' Dentro Lombardi e Fazzini per l'Empoli. 34' Corner per il Torino, ...Il Giro d'Italia di ciclismo si avvicina a grandi passi e si torna a parlare di cimeli che ricordano le grandi imprese del passato. Tra i lotti più preziosi e costosi sul sito astebolaffi. (ANSA) ...