LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera sui fuggitivi (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 A breve le asperità conclusive di questo circuito: il primo GPM sarà quello di Produit, una salita di terza categoria di 2,6 chilometri al 7,2% con picchi del 12%. Subito dopo è presente l’asperità del Chamoson, un altro GPM di terza categoria lungo 2,2 chilometri con una pendenza media del 5,9% e punte del 9%. 16.42 30 chilometri al traguardo. 16.40 Sta iniziando l’ultima tornata, con le ultime due salite di giornata. 16.38 Nettamente aumentata l’andatura del plotone, siamo a meno di un minuto di margine. 16.36 35 chilometri all’arrivo. 16.33 Colui che ha pagato le maggiori conseguenze dalla caduta è Javier Romo (Astana – Premier Tech). 16.31 40 chilometri all’arrivo. 16.29 A dar manforte alla Bora-hansgrohe in testa al gruppo anche Bike-Exchange e Bahrain-Victorious. 16.26 Caduta in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 A breve le asperità conclusive di questo circuito: il primo GPM sarà quello di Produit, una salita di terza categoria di 2,6 chilometri al 7,2% con picchi del 12%. Subito dopo è presente l’asperità del Chamoson, un altro GPM di terza categoria lungo 2,2 chilometri con una pendenza media del 5,9% e punte del 9%. 16.42 30 chilometri al traguardo. 16.40 Sta iniziando l’ultima tornata, con le ultime due salite di giornata. 16.38 Nettamente aumentata l’andatura del plotone, siamo a meno di un minuto di margine. 16.36 35 chilometri all’arrivo. 16.33 Colui che ha pagato le maggiori conseguenze dalla caduta è Javier Romo (Astana – Premier Tech). 16.31 40 chilometri all’arrivo. 16.29 A dar manforte alla Bora-hansgrohe in testa alanche Bike-Exchange e Bahrain-Victorious. 16.26 Caduta in ...

