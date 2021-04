LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: all’attacco Ulissi, Boaro e Conca (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Si è aggiudicato i tre GPM l’elvetico Suter che punta ovviamente alla classifica di miglior scalatore. 14.25 In fuga anche il giovane Filippo Conca, al primo anno tra i professionisti, oltre al veterano Manuele Boaro. 14.22 C’è curiosità nel vedere all’attacco Diego Ulissi: il toscano è a caccia della forma migliore, dopo lo stop forzato ad inizio stagione per problemi cardiaci. 14.17 Aumenta ancora il margine dei fuggitivi: siamo oltre i 6?. 14.13 Ora è iniziato il circuito di 34,6 chilometri da ripetere quattro volte. Il primo GPM sarà quello di Produit, una salita di terza categoria di 2,6 chilometri al 7,2% con picchi del 12%. Subito dopo è presente l’asperità del Chamoson, un altro GPM di terza categoria lungo 2,2 chilometri con una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Si è aggiudicato i tre GPM l’elvetico Suter che punta ovviamente alla classifica di miglior scalatore. 14.25 In fuga anche il giovane Filippo, al primo anno tra i professionisti, oltre al veterano Manuele. 14.22 C’è curiosità nel vedereDiego: il toscano è a caccia della forma migliore, dopo lo stop forzato ad inizio stagione per problemi cardiaci. 14.17 Aumenta ancora il margine dei fuggitivi: siamo oltre i 6?. 14.13 Ora è iniziato il circuito di 34,6 chilometri da ripetere quattro volte. Il primo GPM sarà quello di Produit, una salita di terza categoria di 2,6 chilometri al 7,2% con picchi del 12%. Subito dopo è presente l’asperità del Chamoson, un altro GPM di terza categoria lungo 2,2 chilometri con una ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: giornata per Hirschi e Sagan - #Romandia #tappa #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : Giornata aperta a più scenari oggi al Tour de Romandie: segui la prima tappa in diretta con noi #TDR2021 - umberto_martini : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… - destefanoaless : RT @Raiofficialnews: ?????Tutte le tappe live dalla partenza all'arrivo, doppia postazione di telecronaca e il CT @davidecassani cronista in… - infoitsport : LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: giornata nervosa in circuito. Produit e Chamoson i punti nevralgici -