LIVE – Fiorentina-Lazio 1-0 | finale Coppa Italia Primavera 2020 2021 DIRETTA

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladi, match valevole per ladella. Nell’ultimo atto del torneo i viola e i biancocelesti, dopo aver sconfitto rispettivamente Genoa e Verona in semi, vanno a caccia del successo per alzare il primo trofeo stagionale. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 28 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.: Luci, Chiti, Corradini, Pierozzi, Bianco, Spalluto, Munteanu, Fiorini, Milani, Neri, Dutu A disp.: Ricco, Fogli, Gentile, Krastev, Di Stefano, Giordani, Saggioro, Gabrieli, Ghilardi, Agostinelli, Toci, ...

Advertising

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - FiorentinaUno : LIVE F1 PRIMAVERA, Fiorentina-Lazio 1-0, viola vicini al raddoppio! - - violanews : #FiorentinaLazio: viola subito avanti! - FiorentinaUno : LIVE F1 PRIMAVERA, Fiorentina-Lazio 1-0, la sblocca Spalluto! - - canteraviolacom : ?? #PrimaveraTimCup ?? #FiorentinaLazio 1-0 ?? Goool! Il Pipa Spalluto! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fiorentina

di Claudio Franceschini) RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA/Diretta golscore: in finale Lazio eDIRETTALAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDEERE LA PARTITA La ......per i Guns 'N' Roses che già dal 2020 avevano comunicato la cancellazione della data. Il ... Il comunicato diNation: 'Era una notizia che forse in tanti già immaginavate, ma oggi siamo ...1' - PARTITI! Fiorentina che attacca da sinistra a destra in maglia viola, Lazio in maglia biancoceleste. Alle 18 fischio d'inizio al Tardini per Fiorentina e Lazio che scendono in ...Segui gli aggiornamenti dal Tardini di Parma per l'ultimo atto della coccarda tricolore tra la formazione di Aquilani e quella di Menichini ...