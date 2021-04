LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-79, Eurolega basket in DIRETTA: i bavaresi si prendono gara-3, tutto rimandato a venerdì (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buona serata! 22.59 L’MVP della sfida è il ritrovato Vladimir Lucic, che chiude con 27 punti e una valutazione complessiva di 35. Per l’Olimpia il top scorer è Malcolm Delaney, autore di 18 punti. 22.57 Sfuma il primo match-point per l’Olimpia Milano, che cede per 85-79 sul campo del Bayern Monaco. Vittoria meritata per i tedeschi, che hanno giocato con l’atteggiamento giusto e approfittato di un paio di lunghi blackout dei meneghini nel primo e nel terzo quarto. FINALE: Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-79 85-79 1/2 di Lucic in lunetta, ma è una pura formalità ormai. Timeout ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Finisce qui la nostra. Grazie e buona serata! 22.59 L’MVP della sfida è il ritrovato Vladimir Lucic, che chiude con 27 punti e una valutazione complessiva di 35. Per l’il top scorer è Malcolm Delaney, autore di 18 punti. 22.57 Sfuma il primo match-point per l’, che cede per 85-79 sul campo del. Vittoria meritata per i tedeschi, che hanno giocato con l’atteggiamento giusto e approfittato di un paio di lunghi blackout dei meneghini nel primo e nel terzo quarto. FINALE:85-79 85-79 1/2 di Lucic in lunetta, ma è una pura formalità ormai. Timeout ...

zazoomblog : LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 64-51 Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini a caccia della rimonta nell’ultimo… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi sono sempre sotto nel punteggio, crollano anche a -18 e non riescono in un'altra rimonta. Appuntamento a v… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Basket #Euroleague Match-point fallito dall'#OlimpiaMilano, che perde 79-85 a Monaco di Bavie… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi sono sempre sotto nel punteggio, crollano anche a -18 e non riescono in un'altra rimonta. Appuntamento a v… - OlimpiaMiNews : I biancorossi sono sempre sotto nel punteggio, crollano anche a -18 e non riescono in un'altra rimonta. Appuntament… -