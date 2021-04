LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 75-63, Eurolega basket in DIRETTA: all’Armani serve un miracolo nel finale (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-65 Hines cattura un preziosissimo rimbalzo offensivo, segna e subisce il fallo. 75-63 Gran movimento di Johnson, di nuovo +12 Bayern. 73-63 Virata, arresto e tiro morbido di Zipser. 71-63 Delaneeey non vuole arrendersi! Tripla -8 Milano! 71-60 Tap-in pesantissimo di Johnson sul tiro sbagliato di Gist. 69-60 Shields attacca l’area e segna con l’appoggio al vetro. 69-58 Milano disattenta, Sisko si ritrova il pallone tra le mani e dalla media distanza trova la retina. 67-58 Lucic prende ancora per mano il Bayern: tripla e +9. 64-58 Delaney in lunetta completa il gioco da tre punti. 64-57 ANCORA DELANEEEY! Penetrazione e fallo subito, partita improvvisamente riaperta! 64-55 Delaney segna il libero supplementare. Gli arbitri dopo la revisione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-65 Hines cattura un preziosissimo rimbalzo offensivo, segna e subisce il fallo. 75-63 Gran movimento di Johnson, di nuovo +12. 73-63 Virata, arresto e tiro morbido di Zipser. 71-63 Delaneeey non vuole arrendersi! Tripla -8! 71-60 Tap-in pesantissimo di Johnson sul tiro sbagliato di Gist. 69-60 Shields attacca l’area e segna con l’appoggio al vetro. 69-58disattenta, Sisko si ritrova il pallone tra le mani e dalla media distanza trova la retina. 67-58 Lucic prende ancora per mano il: tripla e +9. 64-58 Delaney in lunetta completa il gioco da tre punti. 64-57 ANCORA DELANEEEY! Penetrazione e fallo subito, partita improvvisamente riaperta! 64-55 Delaney segna il libero supplementare. Gli arbitri dopo la revisione ...

