LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 64-51, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini a caccia della rimonta nell’ultimo quarto (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO quarto: Bayern Monaco-Olimpia Milano 64-51 64-51 1/2 di Seeley in lunetta. 63-51 Punter in lunetta completa il gioco da quattro punti. 63-50 Assist di Rodriguez, tripla e fallo subito per Punter! 63-47 Due punti per Sisko. 61-47 1/2 in lunetta per Zipser. 60-47 Ancora Rodriguez, stavolta con l’accelerazione e l’appoggio al vetro. 60-45 Tripla del Chacho. 60-42 2/2 ai liberi di Lucic. 58-42 Datome rimette l’Olimpia a -16. 58-40 Lucic ora è on fire, altra tripla per il serbo. 55-40 2/2 di Rodriguez ai liberi. 55-38 Palleggio, arresto e tiro di Lucic. 53-38 Shields completa il gioco da tre punti. 53-37 Accelerazione devastante di Shields! Canestro e fallo subito. 53-35 2/2 di Lucic ai liberi. 51-35 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO64-51 64-51 1/2 di Seeley in lunetta. 63-51 Punter in lunetta completa il gioco da quattro punti. 63-50 Assist di Rodriguez, tripla e fallo subito per Punter! 63-47 Due punti per Sisko. 61-47 1/2 in lunetta per Zipser. 60-47 Ancora Rodriguez, stavolta con l’accelerazione e l’appoggio al vetro. 60-45 Tripla del Chacho. 60-42 2/2 ai liberi di Lucic. 58-42 Datome rimette l’a -16. 58-40 Lucic ora è on fire, altra tripla per il serbo. 55-40 2/2 di Rodriguez ai liberi. 55-38 Palleggio, arresto e tiro di Lucic. 53-38 Shields completa il gioco da tre punti. 53-37 Accelerazione devastante di Shields! Canestro e fallo subito. 53-35 2/2 di Lucic ai liberi. 51-35 ...

zazoomblog : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano 55-38 gara-3 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Bayern #Monaco… - CorriereQ : LIVE Bayern-Milano 21-9 dopo 9’: Olimpia subito alle corde in gara-3 - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Basket #Euroleague #playoff All'intervallo lungo di #gara3 #OlimpiaMilano sotto 35-39 contro… - ilcirotano : LIVE Alle 20.45 Bayern-Milano gara-3: l’Olimpia accarezza il sogno Final 4 - - zazoomblog : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano 9-7 gara-3 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Bayern #Monaco-O… -