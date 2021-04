LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 30-25, Eurolega basket in DIRETTA: risposta dei meneghini in avvio di secondo quarto (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-27 Sisko alza la parabola vincente. 30-27 Delaney riporta Milano a un solo possesso di distanza. 30-25 2/2 ai liberi per Lucic. 28-25 1/2 di Baldwin in lunetta. 27-25 Datome va ancora a segno col suo movimento tipico! 4-16 in quest’avvio di secondo periodo! 27-23 Datome amministra il tiro libero per il tecnico. Fallo tecnico contro Radosevic. 27-22 Gist in avvicinamento segna un canestro importante per i bavaresi. 25-22 ANCORA SHIELDS DALL’ANGOLO! 0-8 di parziale dei meneghini che tornano a un solo possesso di distanza. 25-19 SHIELDS CON LA TRIPLA IN TRANSIZIONE! Un’altra Olimpia in quest’avvio di secondo periodo! 25-16 Fadeaway di Datome. 25-14 Tap-in di Zipser su tiro sbagliato da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-27 Sisko alza la parabola vincente. 30-27 Delaney riportaa un solo possesso di distanza. 30-25 2/2 ai liberi per Lucic. 28-25 1/2 di Baldwin in lunetta. 27-25 Datome va ancora a segno col suo movimento tipico! 4-16 in quest’diperiodo! 27-23 Datome amministra il tiro libero per il tecnico. Fallo tecnico contro Radosevic. 27-22 Gist in avvicinamento segna un canestro importante per i bavaresi. 25-22 ANCORA SHIELDS DALL’ANGOLO! 0-8 di parziale deiche tornano a un solo possesso di distanza. 25-19 SHIELDS CON LA TRIPLA IN TRANSIZIONE! Un’altrain quest’diperiodo! 25-16 Fadeaway di Datome. 25-14 Tap-in di Zipser su tiro sbagliato da ...

