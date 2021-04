LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano 21-9, gara-3 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bayern Monaco e AX Armani Exchange Milano si sfidano in gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2020/2021. Dopo aver vinto due match interni al Mediolanum Forum, i meneghini hanno la chance di chiudere la serie e volare alle final four nel primo scontro diretto in Baviera. Mercoledì 28 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA REGOLAMENTO playoff Eurolega Milano-Bayern Monaco: IL CALENDARIO DELLA SERIE Bayern Monaco-Olimpia Milano 21-9 9? Canestro di Reynolds, 21-9 e per ora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021)e AX Armani Exchangesi sfidano in-3 dei quarti di finale deidi. Dopo aver vinto due match interni al Mediolanum Forum, i meneghini hanno la chance di chiudere la serie e volare alle final four nel primo scontro diretto in Baviera. Mercoledì 28 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LAREGOLAMENTO: IL CALENDARIO DELLA SERIE21-9 9? Canestro di Reynolds, 21-9 e per ora ...

Advertising

ilcirotano : LIVE Alle 20.45 Bayern-Milano gara-3: l’Olimpia accarezza il sogno Final 4 - - zazoomblog : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano 9-7 gara-3 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Bayern #Monaco-O… - infoitsport : LIVE – Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara-3 playoff Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - Triglius : RT @Eurosport_IT: Mancano poche ore a Gara 3 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco di @EuroLeague, vi suggeriamo come vivere l'attesa ?????? ?? Q… - LucaNardo97 : RT @Eurosport_IT: Mancano poche ore a Gara 3 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco di @EuroLeague, vi suggeriamo come vivere l'attesa ?????? ?? Q… -