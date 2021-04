Lite Galli-Bonaccini in tv | l’infettivologo perde le staffe | “Si vergogni” | VIDEO

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Scontro train tv,: “SiDurissimo scontro in tv traMassimoe il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano: il faccia a faccia è avvenuto nel corso del programma Cartabianca, in onda su Raitre nella serata di martedì 27 aprile. I due protagonisti si sono confrontati sui vaccini e sull’allentamento delle misure anti-Covid con il responsabile di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano che ha bocciato la decisione del governo di reintrodurre la zona gialla e favorire la riapertura di alcune attività. “Nel momento in cui altri Paesi chiudono, noi riapriamo. I dati parlano chiaro. I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Non facciamo gli ipocriti. Diciamo ...

I dati parlano chiaro , i calcoli fatti non sono stati eseguiti su base scientifica, ragazzo mio - si infiamma. Queste decisioni sono state di tipo politico, da questo punto di vista si è ...Bollettino vaccini covid oggi 28 aprile/ Nuovo record, quasi 500mila dosi in 24 ore BONACCINI VSIN DIRETTA TV: SCONTRO SULLE RIAPERTURE Quindi il governatore emiliano domanda: ', ...Cerchi di dire le cose che sono vere, non quelle che fanno comodo a questo e quel politico». Non si fa attendere la risposta di Bonaccini: «Io non so di cosa mi dovrei vergognare perché ho detto una c ...Il professore dell'ospedale Sacco e il presidente di Regione Emilia-Romagna si scontrano in tema di vaccini e riaperture ...