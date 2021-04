L’Italia piange la sua bellissima attrice morta all’improvviso: era giovanissima (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. “Con immenso dolore comunichiamo la prematura ed improvvisa perdita della nostra amata Rachele. Che le preghiere di ognuno di noi possano accompagnarla nella pace eterna”. Il teatro piange la morte di Rachele Viggiano. Le parole con le quali la compagnia Tiberio Fiorilli ha dato la notizia della scomparsa dell’attrice 53enne fanno trasparire il dolore che in questo momento accomuna la collettività tutta che ruota attorno al teatro e al teatro barese più di ogni altro. “Il dolore si accentua quando si vola via essendo ancora giovani. Collega di grande professionalità e amica generosa di sorrisi. Mancherai a chi ti ha conosciuta sulla scena e fuori” scrivono dal tetro Abeliano, palcoscenico sul quale l’attrice si era esibita più volte sotto la direzione di Vito Signorile. “Sono le ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. “Con immenso dolore comunichiamo la prematura ed improvvisa perdita della nostra amata Rachele. Che le preghiere di ognuno di noi possano accompagnarla nella pace eterna”. Il teatrola morte di Rachele Viggiano. Le parole con le quali la compagnia Tiberio Fiorilli ha dato la notizia della scomparsa dell’53enne fanno trasparire il dolore che in questo momento accomuna la collettività tutta che ruota attorno al teatro e al teatro barese più di ogni altro. “Il dolore si accentua quando si vola via essendo ancora giovani. Collega di grande professionalità e amica generosa di sorrisi. Mancherai a chi ti ha conosciuta sulla scena e fuori” scrivono dal tetro Abeliano, palcoscenico sul quale l’si era esibita più volte sotto la direzione di Vito Signorile. “Sono le ...

