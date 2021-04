Libia, schiaffo di Haftar al nuovo governo unitario (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il generale Khalifa Haftar, il “feldmaresciallo” della Libia che ha tenuto in ostaggio i pescatori di Mazara del Vallo per 108 giorni, ha fatto saltare la prima riunione del nuovo governo di unità nazionale libico a Bengasi. Gli uomini del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), infatti, hanno impedito a una delegazione del cerimoniale della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il generale Khalifa, il “feldmaresciallo” dellache ha tenuto in ostaggio i pescatori di Mazara del Vallo per 108 giorni, ha fatto saltare la prima riunione deldi unità nazionale libico a Bengasi. Gli uomini del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), infatti, hanno impedito a una delegazione del cerimoniale della InsideOver.

