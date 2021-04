L’episodio del Sofagate è l’espressione di quanto bisogna spingersi per eliminare lo stereotipo di genere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La paroladeriva dall’unione di due termini greci: stereos (rigido, solido) e typos (impronta, carattere), utilizzata, in psicologia, per descrivere una convinzione, per l’appunto, rigida e ipergeneralizzata, di un determinato gruppo o classe di persone. In altre parole si potrebbe dire che gli stereotipi sono una “scorciatoia mentale”, valutazioni inflessibili che si riferiscono a concetti mediati dal senso comune. Fu Walter Lipmann il primo ad introdurre questo concetto nelle scienze sociali, asserendo che il processo di conoscenza non è diretto, ma filtrato da immagini mentali costituite in relazione a come ognuno di noi percepisce la realtà. Un giudizio che diventa pregiudizio proprio perché la conoscenza non è diretta ma appresa. Gli stereotipi sono, per questo, dei giudizi scorretti poiché permettono di attribuire, senza alcun senso critico, delle ...