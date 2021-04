Leonardo Maini Barbieri: Giovanni Ciacci risponde alle frecciatine di Giacomo Attanà, che però non demorde: “Ci vorrebbe coerenza” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Leonardo Maini Barbieri nel corso delle ultime settimane è andato ospite un paio di volte da Barbara d’Urso, dove ha stretto un bel legame con Giovanni Ciacci. I due, in occasione di una puntata di Pomeriggio Cinque, hanno registrato un video nella celebre Cabina Rossa e proprio quello è finito nel mirino di Giacomo Attanà, il capostipite che ha dato vita al #LeonardoMainiBarbieriIsOverParty su TikTok, accusando la webstar di aver comprato vestiti contraffatti e di esser meno ricco di quello che vuole far credere. “Signor Giovanni Ciacci, per l’amor del cielo, lei è un opinionista di un programma seguitissimo ed anche a me sta simpatico Leonardo, ma per parlare di moda ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021)nel corso delle ultime settimane è andato ospite un paio di volte da Barbara d’Urso, dove ha stretto un bel legame con. I due, in occasione di una puntata di Pomeriggio Cinque, hanno registrato un video nella celebre Cabina Rossa e proprio quello è finito nel mirino di, il capostipite che ha dato vita al #IsOverParty su TikTok, accusando la webstar di aver comprato vestiti contraffatti e di esser meno ricco di quello che vuole far credere. “Signor, per l’amor del cielo, lei è un opinionista di un programma seguitissimo ed anche a me sta simpatico, ma per parlare di moda ...

soleilrenoir : voi non siete False voi siete Leonardo Maini Barbieri e avete bisogno d’aiuto - Valenti02101394 : RT @LanaBanana_4HS: il colmo sarebbe che ora leonardo maini barbieri apre una raccolta fondi per comprarsi una borsetta LW vera - LanaBanana_4HS : il colmo sarebbe che ora leonardo maini barbieri apre una raccolta fondi per comprarsi una borsetta LW vera - andy_black_0 : Leonardo Maini Barbieri durante la sua ?giornata? - HarrehandLouehs : RT @91slovebot: neanche leonardo maini barbieri -