Lele Mora senza giri di parole dalla D’Urso: “Io è dall’inizio che dico…” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra gli ospiti di ‘Pomeriggio 5‘ vi è stato anche Lele Mora che senza troppi giri di parole ha detto: “Io è dall’inizio che dico…“ Barbara D’Urso non si smentisce mai ed anche questa volta si è concentrata sui fatti più discussi del momento con un ospite d’eccezione, Lele Mora: “Io è dall’inizio che dico…“. Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra gli ospiti di ‘Pomeriggio 5‘ vi è stato anchechetroppidiha detto: “Io èche“ Barbaranon si smentisce mai ed anche questa volta si è concentrata sui fatti più discussi del momento con un ospite d’eccezione,: “Io èche“.

Advertising

FanpageLadurso : RT @pomeriggio5: 'Fabrizio è malato fortemente e si deve voler bene lui per farsi curare' Lele Mora dice la sua sulla vicenda Corona a #P… - Melo39267494 : #Pomeriggio5 vedete fino a quando i punti di riferimento dei giovani sono corona, lele mora, e altre amenità che pa… - rosa_tedesco13 : RT @pomeriggio5: 'Fabrizio è malato fortemente e si deve voler bene lui per farsi curare' Lele Mora dice la sua sulla vicenda Corona a #P… - pomeriggio5 : 'Fabrizio è malato fortemente e si deve voler bene lui per farsi curare' Lele Mora dice la sua sulla vicenda Coro… - DursoAVita1 : LELE MORA MOLTO ALTRUISTA CON GLI ALTRI CHE PERÒ GLI HANNO GIRATO LE SPALLE #Pomeriggio5 -