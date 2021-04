Lega e FI hanno isolato Giorgia Meloni e votato contro la sfiducia a Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Dopo le divisioni di ieri sul coprifuoco, la maggioranza di governo si ricompatta attorno al 'no' alla mozione di sfiducia a Roberto Speranza. Lega e Forza Italia 'isolano' Fratelli d'Italia, che, dall'opposizione, ha promosso la mozione individuale contro il ministro della Salute. Come martedì sul coprifuoco, la dicitura sotto la quale leghisti e azzurri 'saldano' l'asse è "centrodestra di governo", stavolta allargato anche a Udc, 'Cambiamo' di Giovanni Toti e 'Noi con l'Italia' di Maurizio Lupi. Quindi al Senato non si ripete quanto successo alla Camera, dove Lega e FI, dopo aver votato l'ordine del giorno che accoglieva l'intesa di maggioranza sulla revisione del coprifuoco a partire da metà maggio, hanno fatto infuriare gli alleati di governo - Pd, M5s e Leu - non partecipando al voto, ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Dopo le divisioni di ieri sul coprifuoco, la maggioranza di governo si ricompatta attorno al 'no' alla mozione dia Roberto Speranza.e Forza Italia 'isolano' Fratelli d'Italia, che, dall'opposizione, ha promosso la mozione individualeil ministro della Salute. Come martedì sul coprifuoco, la dicitura sotto la quale leghisti e azzurri 'saldano' l'asse è "centrodestra di governo", stavolta allargato anche a Udc, 'Cambiamo' di Giovanni Toti e 'Noi con l'Italia' di Maurizio Lupi. Quindi al Senato non si ripete quanto successo alla Camera, dovee FI, dopo aver votato l'ordine del giorno che accoglieva l'intesa di maggioranza sulla revisione del coprifuoco a partire da metà maggio,fatto infuriare gli alleati di governo - Pd, M5s e Leu - non partecipando al voto, ...

Advertising

matteosalvinimi : È grazie anche a VOI: 115 MILA firme (finora) raccolte per #nocoprifuoco hanno dato più forza alla Lega, che ha lot… - LegaSalvini : ?????? Se oggi il Corriere ha questo titolo è grazie amche al VOSTRO impegno: 110mila firme #nocoprifuoco raccolte ch… - MolinariRik : E allora, com’era quella che la Lega non vuole abolire il coprifuoco? Quando l’ordine del giorno della Lega approva… - paolaokaasan : RT @MolinariRik: E allora, com’era quella che la Lega non vuole abolire il coprifuoco? Quando l’ordine del giorno della Lega approvato ieri… - BELLISS16414189 : RT @BELLISS16414189: @fanpage E' Del GRUPPO DIRIGENZA DELLA LEGA HANNO PRESO SEMPRE DECISIONI PER ATTIRARE I VOTI DI GENTE IGNORANTE CHE NO… -