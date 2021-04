Lega | Bordoni | blocco Raccordo risultato scelte Raggi-Coia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “‘No Bolkestein’, operatori ambulanti bloccano il Gra, ecco ildellescellerate del duo. In merito al commercio su area pubbliche, il confronto e il dialogo con l’amministrazione capitolina e’ mancato e in maniera colpevole da parte di chi non ha saputo ascoltare il grido di dolore dei commercianti.” “Oggi in Aula si svolgera’ una seduta straordinaria dedicata proprio al tema del rinnovo delle concessioni e ai lavoratori non e’ rimasta altra scelta che protestare nel modo piu’ deciso contro i bandi che la sindacavuole realizzare nella Capitale mettendo migliaia di concessioni a rischio.” “La legge nazionale ha decretato la fuoriuscita dalla Direttiva Bolkestein, l’obiettivo e’ quello della salvaguardia dei livelli occupazionali e proprio per questo non ...

