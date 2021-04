Le sneakers esclusive di Puma che puoi avere con Fortnite e la Neymar Jr Cup

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Siete giocatori die appassionati di calcio? E avete una fissa per le? Sarete felici di sapere cheJr, l' attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana, sarà il primo atleta a sbarcare nel videogioco, serie Icon dicome parte dell'attuale Season 6 Primal Battle Pass. E l'evento che lo coinvolge ha in palio una creazione esclusiva dijr per.jpgJr perJr ha commentato così la collaborazione: «Essere il primo atleta in assoluto a presentare i propri capi è un onore e un sogno e le modalità di gioco personalizzate nel fenomeno mondiale che è. Questo mi dà anche l'opportunità di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sneakers esclusive

ilmessaggero.it

Perché sebbene questesiano davvero "fighissime", nella scelta del modello più adatto a ... la collezione premium che include alcune delle scarpe piùdel brand, la nuova 1080 è ......anche lecalzature Santoni con le iniziali dei membri della sua famiglia, che il cantante ha indossato a Sanremo . Nella gallery alcuni dei modelli, per gli appassionati die... ...Stan Smith di Adidas è uno dei modelli di sneakers più riconoscibili e amati, la sua forma affusolata bianca con piccoli inserti colorati è in grado di adattarsi a diversi outfit, sportivi e non. Rece ...Kanye West vende all’asta le sue sneaker alla cifra record di 1,8 milioni di dollari. E fa affari con la sua ex Kim Kardashian.