Le regole per le mascherine vanno riviste? (Di mercoledì 28 aprile 2021) In certe situazioni all'aperto se ne può fare a meno, dicono le autorità sanitarie americane, soprattutto all'aumentare dei vaccinati Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) In certe situazioni all'aperto se ne può fare a meno, dicono le autorità sanitarie americane, soprattutto all'aumentare dei vaccinati

Advertising

meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - ivanscalfarotto : Che bello vedere l’Italia che riparte e ricomincia a vivere! Con gradualità, come è giusto che sia, bilanciando s… - matteosalvinimi : ??LA LEGA NON VOTA IL DECRETO, CHIEDIAMO DI DARE FIDUCIA AGLI ITALIANI La Lega chiede di dare fiducia agli italiani… - ilpost : Le regole per le mascherine vanno riviste? - darioT_ : @eugeniomuzzillo Per quale meccanismo il virus in aree tropicali non rispetti le regole della sensibilità termica è… -