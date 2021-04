Le Catacombe di Napoli riaprono al pubblico | info e prenotazioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si lo sappiamo, questo “finalmente” ce lo siamo detti già tante volte, ma speriamo che questa sia davvero la volta buona! Sabato 1° maggio e domenica 2 vi aspettiamo per guidarvi nelledi San Gennaro e San Gaudioso. Come sempre, la visita è guidata e parte ogni ora. Vi ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Gli ingressi avverranno in piccoli gruppi debitamente distanziati, per tutti i visitatori vige l’obbligo di indossare i dispostivi di protezione individuale. Riparte la vita culturale nella nostra città, e noi siamo pronti ad accogliervi in totale sicurezza. Ora possiamo dirlo, vi aspettiamo! Venerdì 7 e Sabato 8 maggio, e per tutti i venerdì e sabato del mese, alle 19:00 e alle 20:00 sarà possibile partecipare all’AperiVisita serale alledi San Gennaro, l’evento esclusivo che permette di ...