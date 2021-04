Le 24 ore in cui Giorgia Meloni ha sotterrato politicamente Salvini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tanto rumore per nulla. La mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza presentata in Senato da Fratelli d’Italia è andata a finire nell’unico modo possibile: contro il muro della maggioranza più ampia della storia repubblicana, e, soprattutto – come da copione – contro l’ipocrisia di Matteo Salvini, che con un doppio carpiato ha salvato l’odiato Speranza pur di mantenere poltrone e ministri. Non che Agli atti ufficiali del Senato, quei 221 voti contrari (29 i favorevoli) saranno archiviati come quelli di chi ha respinto una delle più sgagnherate, propagandistiche e temerarie mozioni di sfiducia della storia repubblicana. Ma, nelle cronache della politica, pesano molto di più i 64 senatori della Lega che mancano all’appello di una destra sovranista che ha fatto del tiro al bersaglio su Speranza lo sport preferito degli ultimi mesi, con il proprio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tanto rumore per nulla. La mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza presentata in Senato da Fratelli d’Italia è andata a finire nell’unico modo possibile: contro il muro della maggioranza più ampia della storia repubblicana, e, soprattutto – come da copione – contro l’ipocrisia di Matteo, che con un doppio carpiato ha salvato l’odiato Speranza pur di mantenere poltrone e ministri. Non che Agli atti ufficiali del Senato, quei 221 voti contrari (29 i favorevoli) saranno archiviati come quelli di chi ha respinto una delle più sgagnherate, propagandistiche e temerarie mozioni di sfiducia della storia repubblicana. Ma, nelle cronache della politica, pesano molto di più i 64 senatori della Lega che mancano all’appello di una destra sovranista che ha fatto del tiro al bersaglio su Speranza lo sport preferito degli ultimi mesi, con il proprio ...

