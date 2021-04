L’avvocato che accusa Conte: “Lo raccomandai perché ottenesse una consulenza” (Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è anche il nome di Giuseppe Conte tra quelli fatti dalL’avvocato Piero Amara, l’uomo che con le sue dichiarazioni ha messo nei guai Luca Palamara e Filippo Patroni Griffi. Testimonianze sulle quali gli investigatori tengono ora i riflettori puntati. Per capire innanzitutto se in quelle parole c’è qualcosa di vero. E se sì, eventualmente, alla ricerca di riscontri di fronte ad accuse che coinvolgono esponenti di punta di diversi partiti e uomini di potere. Tra questi, come rivelato dalla testata Domani, anche l’ex presidente del Consiglio e futuro leader del Movimento Cinque Stelle. Domani ha riportato alcune delle rivelazioni fatte da Amara agli investigatori. In un interrogatorio, avrebbe raccontato di aver sostanzialmente “raccomandato” Conte affinché ottenesse una consulenza dalla società Acqua ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è anche il nome di Giuseppetra quelli fatti dalPiero Amara, l’uomo che con le sue dichiarazioni ha messo nei guai Luca Palamara e Filippo Patroni Griffi. Testimonianze sulle quali gli investigatori tengono ora i riflettori puntati. Per capire innanzitutto se in quelle parole c’è qualcosa di vero. E se sì, eventualmente, alla ricerca di riscontri di fronte ad accuse che coinvolgono esponenti di punta di diversi partiti e uomini di potere. Tra questi, come rivelato dalla testata Domani, anche l’ex presidente del Consiglio e futuro leader del Movimento Cinque Stelle. Domani ha riportato alcune delle rivelazioni fatte da Amara agli investigatori. In un interrogatorio, avrebbe raccontato di aver sostanzialmente “raccomandato”affinchéunadalla società Acqua ...

