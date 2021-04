Lavoratori in nero nel Salernitano: denuncia e sanzione per imprenditore agricolo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSei Lavoratori “in nero”, di cui 5 extracomunitari, e tra questi uno è risultato essere clandestino sul territorio italiano, venivano reclutati illecitamente ed utilizzati in condizioni di sfruttamento dal titolare di una azienda agricola operante nella Piana Del Sele. I 6 Lavoratori venivano utilizzati nella raccolta di prodotti ortofrutticoli, privi di qualsivoglia tutela assicurativa e previdenziale, ed in totale assenza delle basilari norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche’ delle misure anti contagio da Covid-19. E’ questo quanto emerso all’esito di un controllo sui luoghi di lavoro, operato in data 27 aprile 2021 in un’azienda agricola della Piana Del Sele da personale specializzato del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno, supportato per le operazioni di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSei“in”, di cui 5 extracomunitari, e tra questi uno è risultato essere clandestino sul territorio italiano, venivano reclutati illecitamente ed utilizzati in condizioni di sfruttamento dal titolare di una azienda agricola operante nella Piana Del Sele. I 6venivano utilizzati nella raccolta di prodotti ortofrutticoli, privi di qualsivoglia tutela assicurativa e previdenziale, ed in totale assenza delle basilari norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche’ delle misure anti contagio da Covid-19. E’ questo quanto emerso all’esito di un controllo sui luoghi di lavoro, operato in data 27 aprile 2021 in un’azienda agricola della Piana Del Sele da personale specializzato del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno, supportato per le operazioni di ...

