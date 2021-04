Laura Marzadori | chi è il fidanzato?

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è una violinista italiana di enorme successo che piace molto al pubblico. La musicista questa sera, mercoledì 28 aprile, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Tre in quanto ospite a Via dei Matti numero 0, il programma musical condotto da Stefano Bollani e sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.è una giovane violista di grande talento e di grande successo, lei è considerata tra le più talentuose musicista italiane. La ragazza è anche bellissima ed in molti si chiedono chi sia il suo. Purtroppo non abbiamo una risposta a tale domanda perché la musicista è molto riservata, ma dalle foto che pubblica sul suo profilo Instagram pare sia single e che non abbia un. Visualizza questo post ...