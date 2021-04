(Di mercoledì 28 aprile 2021) Con l’allentamento delle restrizioni si cominciano a vedere le prime graduali riaperture. Non fa eccezione il bellissimodia Cisterna diche a partire dal prossimo primo maggio sarà nuovamente aperto al pubblico. In modo particolare ildisarà aperto dal primo maggio al primo novembre tuttii i weekend ed i giorni festivi, nel pieno rispetto delle normative antiCovid così da garantire la massima sicurezza ai suoi visitatori. Per la visita aiverranno inoltre istituite delle fasce orarie e gli ingressi saranno consentiti solo su prenotazione. È possibile trovare ulteriorirmazioni circa le prenotazioni sul sito deldi. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Latina, riapre il Giardino di Ninfa: tutte le info - selvotta : Latina, il Giardino di Ninfa riapre alle visite: il calendario - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Latina, il Giardino di Ninfa riapre alle visite: il calendario [di Clemente Pistilli] [aggiornamento delle 16:36] https://t.c… - LatinaBiz : Giardino di Ninfa Con le riaperture per la zona gialla nel Lazio eiapre al pubblico anche il sito del Giardino di… - ClementeUol : Latina, il Giardino di Ninfa riapre alle visite: il calendario -

Ultime Notizie dalla rete : Latina riapre

Fanpage.it

"Saranno il segno dell'Italia chee che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l'ospedale ... Il focolaio nella comunità Sikh diL'assessore Alessio D'Amato ha annunciato l'inaugurazione, ...C'è una buona notizia per gli appassionati della natura. La zona gialla, infatti, consente di tornare a godere della bellezza del giardino di Ninfa. Ad annunciarlo è la Fondazione Roffredo Caetani che ...La commissione toponomastica ha scelto di intitolare una strada a Luigi Perrelli, primo tabaccaio di Latina e fondatore del bar Mimì. Si troverà in zona Nascosa, alle spalle ...Aumenta il numero degli studenti in quarantena e delle classi chiuse per un focolaio di variante inglese registrato all’interno ...