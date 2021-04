L’artiglio del diavolo, alleato di muscoli e tendini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Redazione L’artiglio del diavolo è una pianta che arriva dall’Africa e di cui si usa in particolare la radice. Ma è dai suoi frutti che deriva il nome, proprio per la loro forma ad artiglio. Fin dall’antichità è stato utilizzato nella medicina tradizionale africana, sotto forma di decotto. Sono però le sue radici ad essere molto efficaci per il trattamento dei dolori articolari, nella cura dell’artrite e della mialgia. Molti gli studi scientifici che hanno dimostrato che la pianta svolgerebbe un’azione paragonabile a quella dei cortisonici di sintesi: soprattutto due suoi componenti, harpagoside e harpagide, hanno spiccate proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. L’artiglio del diavolo è anche un ottimo diuretico, stimola le funzioni di fegato, cistifellea e sistema linfatico. Sarebbe in grado anche di ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 28 aprile 2021) Redazionedelè una pianta che arriva dall’Africa e di cui si usa in particolare la radice. Ma è dai suoi frutti che deriva il nome, proprio per la loro forma ad artiglio. Fin dall’antichità è stato utilizzato nella medicina tradizionale africana, sotto forma di decotto. Sono però le sue radici ad essere molto efficaci per il trattamento dei dolori articolari, nella cura dell’artrite e della mialgia. Molti gli studi scientifici che hanno dimostrato che la pianta svolgerebbe un’azione paragonabile a quella dei cortisonici di sintesi: soprattutto due suoi componenti, harpagoside e harpagide, hanno spiccate proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche.delè anche un ottimo diuretico, stimola le funzioni di fegato, cistifellea e sistema linfatico. Sarebbe in grado anche di ...

