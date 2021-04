L’ambasciatrice del Sud Africa Nausca-Jean Ngcaba in visita a L' Aquila nel Freedom day

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L'- Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha ricevuto oggi a Palazzo Silone il Capo Delegazione dell’Ambasciata in Italia della Repubblica del Sud, ambasciatrice Nosipho. L’incontro si è svolto nella giornata di oggi che coincide con il “Day”, la festività sudna che annualmente ricorda la data del 27 aprile 1994, giorno in cui, a seguito delle prime elezioni democratiche, Nelson Mandela venne eletto primo Presidente della Repubblica sudna, mettendo fine all'apartheid e avviando il processo di riforma democratica del Paese. Marsilio: “la comunità italiana presente in Sudè fortemente rappresentata da molti abruzzesi che contribuiscono alla crescita di quel grande ...