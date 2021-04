L’allarmismo dei giornali sulla variante indiana, ma Pfizer afferma che il vaccino la contrasta (Di mercoledì 28 aprile 2021) La variante indiana del coronavirus sta preoccupando i giornali italiani che, proprio nella giornata di oggi, hanno proposto titoli allarmistici su questa mutazione del virus, soprattutto in virtù delle notizie drammatiche che arrivano dall’India. Oggi, il Paese ha superato quota 200mila vittime di coronavirus, gli ospedali sono al collasso, la situazione nelle strade sta diventando ingestibile. Il timore, nemmeno troppo velato, è che la variante indiana possa causare un nuovo aumento dei contagi anche in Europa, che sta faticando a uscire dalla terza ondata di coronavirus. Per questo, si diceva, i giornali italiani stanno iniziando a dare peso a ogni singolo caso di variante indiana. LEGGI ANCHE > Covid-19: il Pil dell’India subisce il crollo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladel coronavirus sta preoccupando iitaliani che, proprio nella giornata di oggi, hanno proposto titoli allarmistici su questa mutazione del virus, soprattutto in virtù delle notizie drammatiche che arrivano dall’India. Oggi, il Paese ha superato quota 200mila vittime di coronavirus, gli ospedali sono al collasso, la situazione nelle strade sta diventando ingestibile. Il timore, nemmeno troppo velato, è che lapossa causare un nuovo aumento dei contagi anche in Europa, che sta faticando a uscire dalla terza ondata di coronavirus. Per questo, si diceva, iitaliani stanno iniziando a dare peso a ogni singolo caso di. LEGGI ANCHE > Covid-19: il Pil dell’India subisce il crollo ...

